Польские производители требуют запретить импорт огурцов из Беларуси

Польские производители требуют запретить импорт огурцов из Беларуси3
- 26.05.2025, 10:25
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Решение может быть принято в течение двух месяцев.
Польские производители овощей требуют, чтобы правительство запретило импорт огурцов и томатов из Беларуси и России. Они говорят о неравных условиях из-за стоимости энергоресурсов и введенных Россией санкций против европейских овощей,.
В комментарии порталу o2.pl операционный директор Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала рассказал, что ассоциация ведет по этому вопросу активные переговоры с Министерством сельского хозяйства и Министерством окружающей среды. Чиновники, по его словам, относятся с пониманием.
«Совместно мы выработали позицию, согласно которой хорошим решением было бы побудить органы ЕС ввести эмбарго на экспорт огурцов и томатов из России и Беларуси. Решение по этому вопросу может быть принято в течение месяца или двух. Мы ожидаем его внедрения», — заявил Гвиздала.
Он добавил, что польские производители несут большие расходы, так как обязаны соблюдать нормы ЕС по качеству и производству продукции. У россиян таких обязательств нет. Гвиздала считает, что это нечестная конкуренция.