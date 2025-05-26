The New York Times: Эрдоган зашел слишком далеко 1 26.05.2025, 10:36

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Президент Турции пошел по пути Лукашенко.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как в Турции был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу — популярный оппозиционный политик и вероятный соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на значимость Турции как члена НАТО и влияние в Сирии и на переговорах по Украине, международная реакция на арест Имамоглу остается удивительно сдержанной.

Тем не менее политическое давление может обернуться против самого Эрдогана. Крупнейшие за последнее десятилетие протесты в Турции и признаки недовольства среди его союзников свидетельствуют: президент, возможно, перешел красную черту в своем стремлении сохранить власть.

С начала 2000-х годов Эрдоган удерживает ведущие позиции на политической арене Турции. Несмотря на аресты оппонентов и постепенную концентрацию власти, он долгое время сохранял поддержку граждан. Оппозиция имела шанс на успех — в 2023 году Имамоглу был переизбран мэром Стамбула после провального выступления партии Эрдогана на муниципальных выборах.

Арест Имамоглу в марте стал тревожным сигналом: власть может просто не допустить популярных оппозиционных кандидатов к участию в выборах. Такой подход напоминает действия Путина в России и Лукашенко в Беларуси. Однако у Эрдогана нет той ресурсной базы, что есть у Кремля, а значит, он зависит от внешних инвестиций, поддержки государства и, как минимум, пассивного одобрения народа.

Рынки отреагировали мгновенно: турецкая лира упала до рекордных минимумов. Опросы показали, что 65% населения не одобряют арест, а тысячи людей вышли на улицы. В ответ партия Имамоглу провела символические праймериз, в ходе которых он был выдвинут кандидатом в президенты.

Хотя гнев общественности может угаснуть к следующим выборам в 2028 году, признаки недовольства заметны даже среди союзников Эрдогана. Лидер крайне правой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, поддерживавший президента на выборах в 2018 и 2023 годах, заявил, что дело Имамоглу должно быть «быстро разрешено» и, если он невиновен, «должен быть освобожден».

Несмотря на свое международное значение, Турция остается геополитически уязвимым государством. Историческое соперничество с Россией в Черноморском регионе и на Кавказе, а также опасения по поводу возможного альянса курдов с Израилем, подчеркивают потребность Анкары в стабильности и демократии. Ранее Турция уже выбирала демократический путь под влиянием внешних угроз — так было в 1950 году и в начале 2000-х, когда ради вступления в ЕС были проведены либеральные реформы.

Сегодня вновь настал момент сделать выбор в пользу демократии. Международное сообщество осознает это. Пришло время, чтобы и президент Эрдоган прислушался.

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