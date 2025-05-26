Семь банков объявили о нововведениях в работе с клиентами 26.05.2025, 10:43

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Один из них ввел комиссию за выдачу денег.

Семь работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам». мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Альфа Банк в Беларуси» увеличил с 1% до 3% ставку по текущему счету, открытому в рамках банковского продукта «Карта «100 дней».

«Беларусбанк» с 2 июня будет взимать плату за открытие текущего (расчетного) счета в иностранной валюте (в долларах и евро): с резидентов — 100 рублей (для отдельных категорий граждан — 20); нерезидентов — 200. Плату не будут взимать, если доступ к счету обеспечивается через дебетовую карту; счет открыт через интернет-банкинг или М-банкинг.

«БНБ-Банк» снизил на 1 процентный пункт комиссию за замену поврежденных банкнот в долларах, евро и российских рублях. Теперь она составляет 8% суммы по курсу Национального банка на момент совершения операции (минимум 5 рублей).

«БСБ Банк» 1 июня меняет наполнение и условия ряда тарифных пакетов. Пакет «БСБ Бизнес» после изменений будет включать до трех корпоративных карт (здесь и далее Visa Business, Mastercard Business — в рублях, долларах и евро; «Белкарт Корпоративная» — в рублях; на выбор клиента). Стоимость рублевых платежей сверх включенных в пакет увеличивается до 1,2 рубля. Абонентская плата остается без изменений. Пакет «БСБ Бизнес Развитие» — три корпоративные карты на выбор. Стоимость абонентской платы повышается до 5,5 рубля. Для пакета «БСБ Бизнес Про» — три корпоративные карты. Абонентская плата — 28 рублей.

«Паритетбанк» снизил до 3 лет срок действия карт по банковским продуктам «Дебетовая карта с money-back», «Семейный круг», «Премиальные дебетовые карточки», «Дебетовые карточки», «Зарплатный проект 2.0», «Дебетовые карты для нерезидентов», «Паритетброкер», Aigenis.

«Сбер Банк» (в Беларуси) открывает специальную программу кредитования без залога и поручительства на автомобили «БелДжи». Предложение касается трех моделей — S50, X50 и X70.

«Технобанк» ввел комиссию за выдачу денег при их безналичном зачислении физическому лицу-резиденту. В рублях — 0,95% суммы (максимум 50 рублей); тариф не взимается, если деньги зачисляются в рамках кредитного продукта «Милый дом», при переводах в рамках одного физлица через СДБО или при пополнении счета через ЕРИП. В иностранной валюте (кроме китайских юаней) — 0,4% суммы (минимум 1 единица валюты); тариф не взимается при переводах в рамках одного физлица через СДБО, при переводе с текущего счета с использованием банковской карты на текущий счет или при пополнении счета через ЕРИП.

На 1 апреля 2025 года в Беларуси был зарегистрирован 21 банк (три из них — со 100-процентным иностранным участием). Их уставной капитал — 10 млрд 19 млн рублей (за год стал больше на 9,3%), прибыль — 859,5 млн рублей (-1,8%).

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