Президент США не осознает, что глава Кремля не хочет прекращения огня.

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна обескровленная Украина, а не та, которая способна противостоять, и это понимают все, кроме президента США Дональда Трампа.

Об этом в интервью The Telegraph заявила Фиона Хилл, которая занимала должность специального советника президента США Дональда Трампа по европейским и российским делам во время его первого срока. Хилл имеет репутацию одного из лучших мировых политологов — специалистов по России, а также является автором научных исследований об истории РФ, а также соавтором книги «Мистер Путин: спецагент в Кремле» (Mr. Putin: Operative in the Kremlin, 2013).

Оценивая телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 19 мая, Хилл высказала мнение, что президент США справился «ужасно».

«Давайте дадим ему скидку за старание», — сказала она, добавив, что американский лидер «неправильно отвечает на вопрос экзамена».

По ее словам, Трамп полагает, что все дело в торговле, недвижимости и в том, кто что получает. Однако президент США не осознает, что Путин не хочет прекращения огня. Хилл также прокомментировала тот факт, что Трамп до сих пор не ввел против Москвы дополнительных санкций, вместо этого предлагая сделку. Это, по словам собеседницы The Telegraph, дает россиянам больший стимул подыгрывать Трампу. Она также сообщила, что, если дать русским морковку, «они просто ее съедают или бьют вас ею по голове».

Высказываясь о делегации российских переговорщиков в Саудовской Аравии, Хилл подчеркнула, что Путин отправил действительно опытных дипломатов, которые владеют английским на превосходном уровне, и могут заболтать кого угодно.

«У них найдется ответ на все», — подчеркнула Фиона Хилл.

От США переговоры ведут государственный секретарь Марко Рубио, бывший советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента США Стив Уиткофф — бывший торговец недвижимостью. У них на двоих меньше года опыта работы на уровне кабинета министров. В общей сложности у них менее года опыта работы на уровне кабинета министров. Отношение «русского медведя» к этим «дебютанткам котильона» Фиона Хилл описала так: «Они едят неофитов со стороны США на ужин».

По ее словам, Трамп окружен «подхалимами и придворными», и никто не противостоит его даже самым нелепым идеям. Фиона Хилл также высказала убеждение, что в основе мягкого подхода президента США к Москве лежит его личное преклонение перед Путиным, а также их общее убеждение в идее «сфер влияния» и принципе «сила — это право».

«Трамп очарован Путиным и в результате становится его рабом», — заявила Хилл.

