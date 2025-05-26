Могут ли родители прийти на уроки своих детей в школу? 26.05.2025, 11:01

Адвокат назвала одно условие.

Адвокат юридической консультации № 2 города Витебска разъяснила, при каких условиях белорусским родителям можно поприсутствовать на уроках своих детей. Как оказалось, простого желания для этого совершенно недостаточно.

По словам адвоката, статья 33 Кодекса Республики Беларусь об образовании действительно предусматривает права законных представителей несовершеннолетних обучающихся (к которым относятся родители, усыновители, опекуны, попечители). В частности, эта статья дала им право «на получение информации о ходе и содержании образовательного процесса, методах обучения и воспитания, результатах учебной деятельности обучающихся».

Однако, как подчеркнула адвокат, порядок получения этой информации «определяется руководителем учреждения образования с участием органов самоуправления, в которые входят лица из числа законных представителей несовершеннолетних обучающихся».

«Таким образом, можно подытожить, что родители имеют право находиться на уроках лишь по решению руководителя учреждения образования, которое было принято с участием органов самоуправления», — заявила адвокат.

«Либо же, — добавила она, — такое право прописано во внутренних локальных нормативных актах данного учреждения образования».

Кстати, в комментариях к этому видеообъяснению в TikTok у адвоката спросили: «А если директор будет против? То есть моему ребёнку могут вливать в ум что угодно, а я не имею права даже об этом знать?».

Юрист не дала ответ, а вот другой пользователь напомнил о существовании «открытых уроков».

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