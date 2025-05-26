Блэкаут на юге Франции: ответственность взяли анархисты

Блэкаут на юге Франции: ответственность взяли анархисты1
- 26.05.2025, 11:13
- 1,232
Ультралевые заявили о причастности к отключению света в Каннах и Ницце.
Ответственность за масштабные сбои в электроснабжении на французском Лазурном берегу взяли на себя анархисты. Об этом сообщает в воскресенье, 25 мая, медиакомпания BFMTV со ссылкой на анонимное заявление, которое передали в прокуратуру французских округов Грас и Драгиньян, пишет «Немецкая волна».
Заявление было опубликовано 25 мая на одном из веб-сайтов, управляемом активистами ультралевого движения. В нем авторы представляются как две «группы анархистов», которые берут на себя ответственность «за атаку на объекты электроснабжения на Лазурном берегу».
«Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 кВ, идущую из Ниццы», - говорится в заявлении.
Авторы добавили, что «для защиты своих идеалов» они хотели оставить без электричества научно-исследовательские центры, авиационные и аэрокосмические предприятия, стартапы, аэропорт и другие промышленные, военные и технологические объекты региона.
Достоверность заявления пока не подтверждена.