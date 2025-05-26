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День Киева

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  • Александр Роднянский
  • 26.05.2025, 11:13
  • 3,532
День Киева
Александр Роднянский

Украинская столица выстояла.

Вчера, как всегда в последнее воскресенье мая, отмечался День Киева.

В этот любимый всеми день наш невероятно красивый город наполнялся людьми, в уличных кафешках было не протолкнуться, на Андреевском спуске разворачивалась ярмарка — продавались забавные сувениры, по всей красивейшей линии парков вдоль Днепра гуляли семьи, везде играли дети, а множество гостей из других городов и стран приезжали на эти дни в Киев…

Так было еще недавно. До войны.

А сейчас иначе.

Этой ночью по Киеву был опять нанесен масштабный удар. Дронами.

Как и по всей Украине.

За последние три дня российские военные выпустили по Киеву и другим украинским городам 723 БпЛА-камикадзе и 83 ракеты.

Но город стоит. И будет стоять. И будет праздновать свой День. Как это было вчера.

Посмотрите прекрасный ролик, опубликованный музыкантом @cepasa в коллаборации с отличным украинским каналом, специализирующимся на сьемках с дронов — FlyUA.

«Ми полюбили тебе зараз, Києве, сильніше ніж будь-коли…»

Так назвал этот ролик его автор.

Мы сейчас полюбили тебя, Киев, еще сильнее, чем когда-либо…

Александр Роднянский, Telegram

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