День Киева4
- Александр Роднянский
- 26.05.2025, 11:13
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Украинская столица выстояла.
Вчера, как всегда в последнее воскресенье мая, отмечался День Киева.
В этот любимый всеми день наш невероятно красивый город наполнялся людьми, в уличных кафешках было не протолкнуться, на Андреевском спуске разворачивалась ярмарка — продавались забавные сувениры, по всей красивейшей линии парков вдоль Днепра гуляли семьи, везде играли дети, а множество гостей из других городов и стран приезжали на эти дни в Киев…
Так было еще недавно. До войны.
А сейчас иначе.
Этой ночью по Киеву был опять нанесен масштабный удар. Дронами.
Как и по всей Украине.
За последние три дня российские военные выпустили по Киеву и другим украинским городам 723 БпЛА-камикадзе и 83 ракеты.
Но город стоит. И будет стоять. И будет праздновать свой День. Как это было вчера.
Посмотрите прекрасный ролик, опубликованный музыкантом @cepasa в коллаборации с отличным украинским каналом, специализирующимся на сьемках с дронов — FlyUA.
«Ми полюбили тебе зараз, Києве, сильніше ніж будь-коли…»
Так назвал этот ролик его автор.
Мы сейчас полюбили тебя, Киев, еще сильнее, чем когда-либо…
Александр Роднянский, Telegram