В Серебрянке мужчина умер прямо на улице 11 26.05.2025, 11:18

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Ему было 46 лет.

Утром 26 мая в чатах Ленинского района появилось фото тела мужчины, лежащего на обочине под простыней. О том, что случилось, узнало агентство «Минск-Новости».

Со слов очевидцев, на проспекте Рокоссовского мужчине внезапно стало плохо: его начало трясти, после чего он упал на землю и потерял сознание.

— Прохожие незамедлительно обратились в экстренные службы. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, 46-летний минчанин скончался, — рассказала официальная представительница УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

По предварительной информации, у мужчины имелись сердечно-сосудистые заболевания — в последнее время он жаловался на боли в сердце.

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