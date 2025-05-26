Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством дронов 1 26.05.2025, 11:29

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Также украинская ПВО сбила девять ракет.

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 26 мая, осуществили комбинированный удар по Украине с применением 364 средств воздушного нападения противника, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты выпустили по Украине девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и рекордное количество дронов — 355.

Противовоздушная оборона сбила все девять ракет Х-101, обезвредила 288 российских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ уточняют, что 233 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 55 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание российских ракет и дронов в пяти локациях, а также падение сбитых «Шахедов» в десяти локациях, говорится в сообщении ВС ВСУ.

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