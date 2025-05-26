Politico: ЕС сделал шаг, который казался невозможным 26.05.2025, 11:46

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Фото: Robert Ghement/EPA

Однако сфере обороны нужен еще один двигатель.

Европа переживает настоящее пробуждение в сфере обороны — и его масштаб сложно переоценить, пишет бывший глава по инновациям НАТО Роб Мюррей для Politico (перевод — сайт Charter97.org).

С запуском программы кредитования SAFE для закупки вооружений в размере до €150 миллиардов, ЕС сделал шаг, еще недавно казавшийся невозможным: впервые за свою историю страны Евросоюза совместно выпускают облигации для финансирования закупок военной техники.

Однако, как пишет автора — этого недостаточно. SAFE — это важный и необходимый шаг, но, чтобы он дал долгосрочный результат, его нужно дополнить созданием второго финансового механизма: специализированного многостороннего Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSR Bank), который будет поддерживать не только закупки, но и производство вооружений.

ЕС будет привлекать капитал от имени всех 27 стран-членов, чтобы финансировать совместные закупки артиллерийских снарядов, систем ПВО, кибероружия и других передовых вооружений. Минимум 65% контрактной стоимости должно приходиться на производителей из ЕС, Украины или Швейцарии. США, Великобритания и Турция получат долю при условии заключения соответствующих соглашений с Брюсселем.

Программа также позволяет временное превышение порогов дефицита бюджета (до 1,5% ВВП до 2028 года), что критично для стран, уже истощенных расходами во время пандемии и энергетическими субсидиями. Однако SAFE остается механизмом стимулирования спроса — деньги идут только государствам, а не напрямую компаниям, особенно среднего и малого звена. Эти поставщики остаются зависимыми от частных банков, которые неохотно кредитуют оборонную сферу.

В 2023 году резкий рост спроса на боеприпасы столкнулся с «замороженной» банковской системой, что привело к критическому дефициту. SAFE — это не полноценная промышленная стратегия.

Решением, по мнению Робa Мюррея, может стать создание многостороннего DSR Bank — по модели банков развития, но с мандатом, сфокусированным исключительно на обороне, безопасности и устойчивости. Финансируемый за счет акционерного капитала стран-участниц и обладающий возможностью выпускать безрисковые AAA-облигации, такой банк сможет напрямую кредитовать как государства, так и компании, а также предоставлять гарантии коммерческим банкам.

Первоначальный капитал в размере €25 млрд может превратиться в €75–100 млрд кредитного потенциала — а с расширением участия и вовсе вырасти в многократно. Такие средства необходимы для устойчивого наращивания производственных мощностей, особенно в период спада, когда заказы сокращаются, но обороноспособность должна сохраняться.

DSR Bank не будет конкурировать с SAFE — они дополнят друг друга. SAFE создает совместный спрос и распределяет фискальные риски, а DSR Bank — обеспечивает индустриальное предложение.

На июньском саммите НАТО страны могли бы подписать совместную декларацию о создании DSR Bank как «коалиции желающих» с первичным капиталом, достаточным для старта операций в 2026 году — в разгар выплат по SAFE. Также можно привязать часть каждого SAFE-контракта к финансированию поставщиков через DSR Bank, что дало бы компаниям уверенность масштабироваться.

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