В Бресте иностранец сопротивлялся задержанию ГАИ 8 26.05.2025, 11:50

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Он лягнул силовиков ногой.

На улице 28 Июля экипаж дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю Honda. Водитель сначала стал отказываться выходить из машины, а в ходе задержания оказал милиционерам активное сопротивление.

Как заметно на опубликованном видео, мужчину задержали и привели от его авто в машину ГАИ — там положили на заднее сиденье, а он упирался. Лежа задержанный ударил ногой сотрудника милиции, стоявшего у открытой двери.

«У находившегося за рулем 26-летнего иностранца были явные признаки опьянения. Также выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения. От освидетельствования мужчина отказался», — рассказали в милиции.

⛓ Оказал сопротивление: в Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника



Подробнее⬇️https://t.co/6E563C6MMR pic.twitter.com/1X7hk6BYka — МВД Беларуси (@mvd_by) May 26, 2025

В отношении задержанного составлено четыре административных материала, а также возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, задержанный — в изолятор временного содержания.

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