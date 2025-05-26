В Бресте иностранец сопротивлялся задержанию ГАИ

В Бресте иностранец сопротивлялся задержанию ГАИ8
- 26.05.2025, 11:50
- 3,402
Он лягнул силовиков ногой.
На улице 28 Июля экипаж дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю Honda. Водитель сначала стал отказываться выходить из машины, а в ходе задержания оказал милиционерам активное сопротивление.
Как заметно на опубликованном видео, мужчину задержали и привели от его авто в машину ГАИ — там положили на заднее сиденье, а он упирался. Лежа задержанный ударил ногой сотрудника милиции, стоявшего у открытой двери.
«У находившегося за рулем 26-летнего иностранца были явные признаки опьянения. Также выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения. От освидетельствования мужчина отказался», — рассказали в милиции.
⛓ Оказал сопротивление: в Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника— МВД Беларуси (@mvd_by) May 26, 2025
Подробнее⬇️https://t.co/6E563C6MMR pic.twitter.com/1X7hk6BYka
В отношении задержанного составлено четыре административных материала, а также возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, задержанный — в изолятор временного содержания.