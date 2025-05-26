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В Бресте иностранец сопротивлялся задержанию ГАИ

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  • 26.05.2025, 11:50
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В Бресте иностранец сопротивлялся задержанию ГАИ

Он лягнул силовиков ногой.

На улице 28 Июля экипаж дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю Honda. Водитель сначала стал отказываться выходить из машины, а в ходе задержания оказал милиционерам активное сопротивление.

Как заметно на опубликованном видео, мужчину задержали и привели от его авто в машину ГАИ — там положили на заднее сиденье, а он упирался. Лежа задержанный ударил ногой сотрудника милиции, стоявшего у открытой двери.

«У находившегося за рулем 26-летнего иностранца были явные признаки опьянения. Также выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения. От освидетельствования мужчина отказался», — рассказали в милиции.

В отношении задержанного составлено четыре административных материала, а также возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, задержанный — в изолятор временного содержания.

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