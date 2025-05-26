Вопрос жизни и смерти 1 Леонид Невзлин

26.05.2025, 12:04

2,860

Леонид Невзлин

Киеву необходима наша реальная помощь.

The Economist пишет о том, о чем украинские военные специалисты предупреждали едва ли не год назад. Следующий этап эволюции войны — рои ударных дронов с машинным управлением. Это такой тип войны, с которым человечество еще не сталкивалось. И, похоже, Украина станет первой страной в мире, которой придется искать ответ на этот сложнейший вызов.

Сначала россияне освоили и масштабировали производство некогда абсолютно примитивных летающих «поясов смертника» — иранских дронов «Шахед». Затем в боевых условиях они разработали новые тактики применения этого террористического оружия. Позже начали экспериментировать с его боевой частью, прикручивая к «Шахедам» термобарические и кассетные боеприпасы — а иногда просто фаршируя их гвоздями, чтобы убивать как можно больше людей.

Теперь же, по данным журналистов, ссылающихся на свои военные источники, новейшие модели этих дронов неуязвимы для украинских средств радиоэлектронной борьбы. «Шахеды» больше не зависят от GPS-сигнала, а управляются искусственным интеллектом и используют украинские интернет-сети и мобильную связь.

Более того, инженеры, изучающие сбитые дроны, рассказали изданию, что недавно обнаружили в одном из аппаратов записку — вероятно, от сочувствующего российского инженера — в которой содержался намек на новый алгоритм управления. Возможно, дронами теперь управляют через ботов в Telegram, которые в реальном времени передают данные полета и видеопоток операторам. При этом, по данным украинской разведки, россияне планируют увеличить производство таких дронов до 500 в день.

Это крайне тревожная информация, в частности, для Израиля. Все эти «достижения» в разработке оружия террора рано или поздно окажутся в распоряжении Ирана и его прокси. Киеву необходима наша реальная помощь в разработке методов противодействия этим новым технологиям убийства. Это — вопрос жизни и смерти и для нас самих.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com