Можно ли увеличить площадь квартиры за счет лоджии? 26.05.2025, 12:20

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За это может грозить штраф.

Отдельные собственники квартир соединяют лоджию и смежную комнату с переносом в другое место радиатора с подоконной стены. Однако это запрещено и может грозить штрафом, пишет госагентство «Минск-Новости».

В интернете можно найти предложения перепланировки, где предусмотрены «демонтаж балконного блока, остекление лоджии теплым стеклопакетом, утепление и отделку внутри». Однако так делать нельзя, рассказал начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин:

— Такой вид перепланировки запрещен: увеличение отапливаемой площади помещения за счет присоединения даже идеально утепленных балкона или лоджии приведет к теплопотерям — система теплоснабжения жилого дома не рассчитана на обогрев дополнительных квадратных метров. Нарушителя ждут большие финансовые затраты — ему придется не только заплатить штраф, но и привести все в изначальное состояние.

Самовольные переустройство или перепланировка, согласно ч. 4 и ч. 5 ст. 22.12 КоАП, наказываются штрафом в размере:

- до 20 базовых величин, или 840 рублей, если самовольные переустройство или перепланировка жилых и нежилых помещений, в том числе инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, газо-, электроснабжения, вентиляции), произведены без изменения несущей способности конструкций;

- от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей, если самовольные переустройство или перепланировка жилых и нежилых помещений привели к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также если произведено переоборудование вентиляционных шахт и каналов.

При этом специалист отметил, что некоторые лоджии можно сделать «ближе». Например, если лоджия простирается на два помещения — комнату и кухню, а дверь расположена в комнате, допустимо устроить дополнительный выход и с кухни при наличии достаточного места между стеной и окном.

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