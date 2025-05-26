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Раскрыты подробности нового электрокара Audi без четырех колец

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  • 26.05.2025, 12:33
Раскрыты подробности нового электрокара Audi без четырех колец
Фото: Audi

Запас хода авто - 770 километров.

Появилась информация о новом Audi E5 Sportback. Мощный электрический универсал станет первой моделью автопроизводителя без эмблемы с четырьмя кольцами.

О новом электромобиле Audi рассказали на сайте CarNewsChina.

Универсал Audi E5 Sportback — первая модель в новом семействе электрических моделей, которая будет производиться в Китае совместно с SAIC. Четырех колец на них не будет.

Фото: Audi

Новый Audi E5 Sportback поступит в продажу с июля. Это серийная версия прошлогоднего концепта E.

Audi E5 Sportback — обтекаемый спортивный универсал с длинным капотом, высокой оконной линией и плавными формами кузова. Также привлекают к себе внимание узкие фары и фонари. Заднее стекло прикрыто большим спойлером.

Фото: Audi

Размеры Audi E5 Sportback:

- длина — 4881 мм;

- ширина — 1960 мм;

- высота — 1479 мм;

- колесная база — 2950 мм.

В салоне на всю ширину передней панели установили дисплей. Кроме того, в случае выбора камер вместо зеркал заднего вида устанавливают еще пару мониторов. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

Фото: Audi

Универсал Audi E5 Sportback предложат в заднеприводных версиях мощностью 299 и 407 л. с. и полноприводных вариантах на 578 и 787 сил. Самый мощный вариант будет стартовать до 100 км/ч за 3,4 с.

Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечит запас хода до 770 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 370 км можно будет за 10 минут.

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