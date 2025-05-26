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В российском дроне, прилетевшем в Украину, нашли записку от «сочувствующего инженера»

  • 26.05.2025, 12:39
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В российском дроне, прилетевшем в Украину, нашли записку от «сочувствующего инженера»
Фото: Getty Images

В ЦПД отреагировали.

Украинские инженеры заявили, что нашли записку в российском дроне, который атаковал страну — в ней говорилось о новой схеме управления беспилотниками. Об этом пишет The Economist.

В записке был намек на то, что российские беспилотники теперь контролируются с помощью телеграм-ботов. Эти боты в реальном времени отправляют операторам данные о полете и видеосигнал.

The Economist пишет, что записку, предположительно, оставил «сочувствующий Украине российский инженер».

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, история о «записках в дронах» и управлении через Telegram-боты - это «конечно что-то».

Он добавил, что некоторые «Шахеды» еще с прошлого года управляются дистанционно, с использованием камер, и что в этом нет ничего сенсационного, ведь такие беспилотники регулярно сбивают.

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