Трамп обвалил российский рынок на 100 миллиардов рублей 26.05.2025, 12:50

Повлияло заявление о возможных санкциях.

Резкие выпады президента США Дональда Трампа, который назвал «сумасшедшим» Владимира Путина и пригрозил ужесточить санкции против России из-за массированных ударов по Украине, отправили российский рынок акций на новые минимумы, пишет The Moscow Times.

К 12.18 по Минску понедельника индекс Мосбиржи упал на 1,51%, потеряв около 100 млрд рублей капитализации за несколько часов торгов, и откатился к отметке 2727 пунктов, а ранее опускался до 2719 пунктов — самого низкого уровня с начала апреля.

Гонку вниз среди голубых фишек возглавил «Газпром», бумаги которого обвалились на 3,5%. Акции Сбера и ВТБ подешевели на 1,5% и 2,4% соответственно на фоне сообщений, что Евросоюз готовится отключить еще 20 российских банков от системы SWIFT.

Акции «Роснефти» упали на 1,4%, «Совкомфлота» — на 2,6%, «Северстали» — на 2%, «Аэрофлота» и «Магнита» — на 2,2%.

Продажи преобладают на рынке с учетом ухудшения геополитического фона и затягивания переговоров по Украине, констатирует аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.

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