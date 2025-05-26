Лукашенко испугался из-за российского газа 2 Андрей Бронишевский

26.05.2025, 13:08

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Россия может кинуть диктатора.

В субботу Александр Лукашенко решил проинспектировать, как в Беларуси идут дела с производством, а главное использованием древесных пеллет. И не только потому, что пеллетами белорусская земля обильна, а девать их некуда. Самое главное, что пеллеты должны заменить дешевый российский газ. Который, по словам Лукашенко, может внезапно закончиться.

Идея сделать Беларусь великой пеллетной державой появилась у Лукашенко в конце 10-х годов, когда стало понятно, что с деревообработкой что-то пошло не так. Состояла она в том, чтобы продавать пеллеты в Европу и богатеть. Под этот проект в Беларуси построили 67 пеллетных производств с установленной мощностью почти в 900 тысяч тонн пеллет в год.

Общую стоимость затрат на проект власти не разглашали. Возможно, потому что сами толком не смогли посчитать. Но строительство первых 13 производств обошлось почти в 150 миллионов рублей. В 2021 году в Европу даже успели поставить 570 тысяч тонн белорусских пеллет. Но потом, что-то пошло не так.

«Европа все это скупала по определенным ценам, сейчас они, одуревши, выстрелили себе в ногу и это не покупают», — сказал Лукашенко в субботу.

Беларусь осталась с пеллетами, но без рынков сбыта. На дружественном российском рынке даже собственные пеллеты лишние. Китай от перспектив белорусского пеллетного экспорта тоже оказался не в восторге. При годовой потребности в 30 миллионов тонн пеллет собственные производственные мощности Китая составляют 35 миллионов тонн. Да и возить пеллеты в такую даль оказалось дороговато. А перспективным африканским рынкам белорусские пеллеты не нужны в силу некоторых природных климатических условий африканского континента.

В 2022 году производство белорусских пеллет упало до 170 тысяч тонн. Но, как оказалось, даже эти 170 тысяч тонн девать было некуда. В результате большую часть производств пришлось законсервировать, а работников отправить в бессрочные отпуска. За прошлый год белорусские предприятия произвели всего 72 тысячи тонн пеллет.

Потому что из всего многообразия рынков у белорусских пеллет остался в основном внутренний. А внутренний рынок – не резиновый. В прошлом году в Беларуси продали 43 тысячи тонн пеллет. В этом году надеются продать 80 тысяч.

«Где-то выйдем примерно на 200 тысяч тонн к 27 году», — пообещал министр лесного хозяйства Александр Кулик.

То есть, утилизировать 900 тысяч тонн пеллет не обещают даже оптимисты из белорусского правительства. 200 тысяч тонн правда, обещают. Но это при условии, что все будет хорошо. Потому что замена отопительных котлов на те, которые подходят для пеллет, стоит дорого.

Кто первый бросит — того и тапки

Но Лукашенко сказал, что экономить на пеллетах не надо. Потому что надо думать о будущем. Потому что вдруг оказалось, что дешевый российский газ в Беларуси может внезапно кончиться.

«У наших детей газа может не быть. Даже при нас его может не быть дешевого», — сказал Лукашенко.

С чего дешевому российскому газу в Беларуси внезапно заканчиваться, Лукашенко не объяснил. И никаких очевидных причин для этого сейчас не видно. Сейчас действует контракт, по которому Беларусь покупает газ по 128,5 долларов за 1000 кубометров.

Правда, в конце года этот контракт заканчивается и надо будет подписывать новый. Но до сих пор белорусские власти обещали, что по новому контракту газ будет еще дешевле, чем по теперешнему.

Но, очевидно, текущие жизненные реалии несколько расходятся с этими обещаниями. Надо думать, что Лукашенко знает что-то такое о чем нам сказать прямо пока стесняется. И на самом деле, здесь есть только два варианта. Или Россия собирается кинуть Лукашенко, или Лукашенко — кинуть Россию. В любом случае, кто-то кого-то обязательно бросит.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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