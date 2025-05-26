В чем состоит феномен Валерия Залужного? 26.05.2025, 13:11

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

Объяснил социолог.

Даже несмотря на незначительное проседание рейтинга экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, уровень доверия украинцев к нему все равно остается большим. И это полностью характеризует его феномен.

Как отметил глава директора украинской Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина», даже незначительные понижения рейтинга Залужного не указывают на снижение доверия к нему. Он до сих пор остается в топе рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Поэтому не подтверждаю моменты, касающиеся проседания доверия к нему. Что касается электорального рейтинга, то что-то может меняться, в зависимости от фона, появления каких-то конкурентов на этом поле, — говорит Антипович.

Он добавляет, что Залужного до сих пор воспринимают положительно. Он для украинцев — отец-защитник, который ценил каждого, не посылал ребят гибнуть, не взрывал мосты и не дал отрезать часть Украины. Залужный защищал страну, и люди это помнят.

- Он – определенное такое олицетворение защитника государства, защитника всех украинцев, и это восприятие не столько рациональное, сколько эмоциональное. А украинцы – очень эмоциональная нация, – объясняет Антипович.

По его словам, сейчас украинцы не оценивают Залужного рационально, потому что время выборов не пришло. Уже со временем, когда появится реалистическое сражение на электоральном поле, каждый будет рассказывать, что сделал для Украины и где был. Однако и здесь у Залужного немалое преимущество.

Отвечая на вопрос, в чем же феномен Залужного, что позволяет ему держаться в топе доверия украинцев без громких инфоповодов, Антипович сказал: «Я, к сожалению, не могу его с кем-то сравнить. Не было аналогов в украинской истории. Надо было бы какую-то аналогию, а вот ее как-то и нет».

По его мнению, львиная доля этого феномена состоит в том, что Залужный невероятно точно оказался в нужное время в нужном месте. В начале войны украинцы «буквально молились на Залужного». Он смог не только защитить Украину, но показать свою близость к народу.

- Сердобольный. Его интервью пробивают на слезу. Я их читал еще во времена 2023 года. Я даже не знаю, дает ли он сейчас их дальше, я просто анализирую его рейтинг доверия – и он не изменился. Хотя ожидаемо, и даже мной как социологом ожидалось, что после увольнения пройдет определенный период и о нем подзабудут. Столько всего происходит… Это логично, но не забыли. Вот он как-то прописался какой-то такой нитью в памяти украинцев, — говорит Антипович.

По его словам, восприятие Залужного формировалось на пике борьбы за выживание Украины как государства. Поэтому украинцы этого не забудут, однако, когда придут выборы, появятся и рациональные оценки, а не только эмоциональное восприятие.

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