Украина передала России еще одного военнопленного из Беларуси 26.05.2025, 13:18

Мужчина служил в подразделении «Шторм V», укомплектованном заключенными.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на украинский проект «Хочу жить», действующий при Координационном штабе по вопросам военнопленных, речь идет о Сергее Мирончике.

Он был взят в плен в феврале 2025 года. По данным издания, до заключения контракта с российской армией Мирончик проживал в поселке Тайцы (Гатчинский район, Ленинградская область).

Мужчина служил в подразделении «Шторм V», укомплектованном заключенными.

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