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Кремль не решился критиковать Трампа

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  • 26.05.2025, 13:21
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Кремль не решился критиковать Трампа

Президент США заявил о «сумасшествии» Путина.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «совершенно сошел с ума» и без необходимости наносит массированные удары по Украине, связаны с «эмоциональной перегрузкой» главы Белого дома, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такие «эмоциональные реакции» у Трампа возникли из-за начавшегося переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что недоволен Путиным, и раскритиковал его за удары по украинским городам. «Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно его знаю, всегда с ним ладил, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал глава Белого дома журналистам. Он также добавил, что на этом фоне «безусловно» рассматривает возможность ужесточения санкций против России.

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