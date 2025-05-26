Главный урок 7 Ирина Геращенко

26.05.2025, 13:41

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Путин сошел с ума еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию.

Неважно, что тогда формальным президентом РФ был Дмитрий Медведев. Правда в том, что тогда же сошел с ума и весь мир, который позволил российским безумцам начать войну. Поэтому стала возможна оккупация Крыма и части Донбасса в 2014, полномасштабное вторжение в 2022.

Трамп повторяет, что при нем война никогда бы не началась. Остановить войну может только Путин, но США и ЕС способны создать такие адские условия для Кремля, что РФ будет вынуждена прекратить убийства. Для этого не надо подыгрывать безумным прихотям о признании оккупации украинских территорий или блокировании членства Украины в НАТО, а наоборот, пригласить Киев в Альянс, дать столько дальнобойного оружия, что сможет уничтожить законные военные цели на территории России, запретить россиянам пересекать границу с ЕС и включить такие санкции, которые задушат российскую экономику уже сейчас.

Но в последнем заявлении Трампа о безумном Путине ничего этого не прозвучало. О европейской коалиции решительных вообще молчу, потому что блеф с «адскими санкциями, если до понедельника не будет прекращения огня» обернулся очередной волной безнаказанных российских атак. Сейчас время активных коммуникаций власти с Вашингтоном и европейскими столицами, в ежедневном режиме доносить последствия для мира, не только для Украины, безнаказанности России.

Но главный урок — мы должны больше полагаться на собственные силы и сосредоточить на этом все ресурсы. 8 месяцев назад Зеленский в Верховной Раде пообещал тысячи дальнобойных ракет украинского производства. Пришло время показать их действие россиянам. Украинцы очень ждут зеркальных действий. Может тогда и наши партнеры станут более решительными и желающими подавить кремлевского монстра сейчас.

Ирина Геращенко, «Фейсбук»

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