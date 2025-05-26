«Уже договорилась с другой девушкой, но сдам квартиру вам» 2 26.05.2025, 13:49

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Участились случаи мошенничеств при аренде жилья.

В Беларуси участились случаи, связанные с мошенничеством в сфере аренды жилья. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома. Схемы разные, но суть их одна: «арендодатели» берут предоплату у будущих квартирантов, а потом пропадают. Благо суммы небольшие. Но сталкиваться с таким все равно неприятно, отмечает «Онлайнер».

Очередной подобный случай произошел недавно в Пинске. В местный ГОВД обратился 43-летний житель города и сообщил о том, что неизвестный под предлогом сдачи квартиры обманул его на 500 рублей.

Начались разбирательства. Оказалось, что пинчанин решил снять в аренду квартиру на длительный срок и, найдя нужный вариант, отправил владельцу жилья предоплату — 250 рублей. Спустя несколько часов он получил звонок от будущего арендодателя. Тот сообщил грустную весть: квартиру уже сдали другому человеку, но он готов вернуть аванс.

— Для этого надо было перейти по ссылке и ввести сведения с банковской карты, — рассказали в Пинском РОВД, — Парень ввел данные, получил СМС с кодом подтверждения и ввел его на сайте. Вскоре пинчанин обнаружил, что с его счета списали еще 234 рубля. Осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в милицию.

В этот же день с аналогичным заявлением обратился 34-летний житель города, который также пострадал от действий мошенников при попытке арендовать квартиру. Сумма ущерба составила 100 рублей. При этом молодому человеку повезло, что на карте, с которой были произведены платежи, больше денег не было.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Как не попасться на уловки мошенников?

Подобных примеров по стране десятки, а то и сотни. Поэтому милиция напоминает: чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Всегда требуйте и проверяйте документы на квартиру. Часто в объявлениях выставляют съемные квартиры, которых не существует. Обязательно просите собственника показать паспорт рядом с его лицом, потребуйте, чтобы он прошелся по квартире с включенным видео: например, показал спальню. Так вы будете знать, что это точно квартира, выставленная в объявлении.

Если владелец жилья демонстрирует копии документов, нужно попросить представить оригиналы. Мошенники при общении часто используют ранее похищенные копии документов, в том числе паспорта, справки, свидетельства.

Главное — ни при каких условиях не вносите аванс. Не следует производить оплату без заключения договора аренды. Кроме того, стоит прописывать в договоре передачу депозита, условия его невозврата и обязательно брать расписку за аванс.

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