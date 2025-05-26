Два десятка российских компаний отказались от дивидендов 26.05.2025, 13:51

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Из-за проблем экономики.

Крупнейшие российские компании массово отказываются от выплат дивидендов своим акционерам, ссылаясь на нестабильную экономическую ситуацию. Весной 2025 года советы директоров как минимум двух десятков торгуемых на бирже организаций рекомендовали не переводить акционерам прибыль по итогам 2024 года, сообщают «Ведомости».

По итогам 2024 года российские компании, по данным Росстата, заработали в общей сложности 30,4 трлн руб. Это на 6,9% меньше, чем в 2023 г., а с учетом роста цен — примерно на 15% (инфляция составила 9,4%). Совокупный результат прибыльных компаний за год изменился мало: 37,6 трлн, или минус 0,8%. А вот убытки подскочили: на 37,7%, до 7,2 трлн руб.

Среди компаний, отказавшихся от дивидендов, лидеры добывающих отраслей и сектора энергетики — «Газпром», «Норникель», НЛМК, «Северсталь» (не будет выплат за IV квартал 2024 года и I квартал 2025-го), En+ Group, «Русал», «Россети». Многим компаниям платить акционерам нечем - «Газпром» растерял экспортные доходы и его денежный поток стал отрицательным, а НЛМК оказалась в убытках в этом году.

Проблемы возникли практически у всех отраслей - ритейла, сектора недвижимости, сельского хозяйства, логистики, машиностроения и медицины. Без дивидендов акционеров оставили «Магнит», «Лента», «М.Видео», Объединённая вагоностроительная компания, ЦИАН, ПИК, «Самолёт», «Промомед», «Русагро», «Артген», «Совкомфлот», Globaltruck, «Нижнекамскшина» и авиакорпорация «Яковлев». И на этом длинный список не закончится. По оценкам аналитиков, отказ от выплат также возможен у «Русгидро», «Алросы», «Аэрофлота» и ритейлера «Все инструменты».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов выделяет снижение экспортной выручки и санкции как причины снижения выручки у «Газпрома», НЛМК, «Норникеля», «Русагро», «Совкомфлота». По словам Игоря Даниленко, директора по инвестициям «Ренессанс Капитала», массовый отказ от дивидендов связан не только с ухудшением рыночной конъюнктуры, но и высокой стоимостью заемных средств. При ставках свыше 21% решение сохранить ликвидность и направить прибыль на операционные цели выглядит оправданным.

Помимо дорогих кредитов на компании-экспортеры давит крепкий рубль, указывает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: это снижает выручку у металлургов, нефтяников, производителей удобрений и сельхозпродукции.

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