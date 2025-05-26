Белорус возглавит варшавскую «Легию»? 26.05.2025, 14:03

Алексей Шпилевский

Португальский тренер покинул клуб.

Варшавская «Легия» прекратило сотрудничество с главным тренером клуба из Португалии Гонсалу Фейю, сообщает пресс-служба команды.

— Благодарим Гонсалу Фейю за несколько месяцев работы, исторический выход в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА и победу в 21-м в истории клуба Кубке Польши. Мы ценим вклад тренера в развитие команды и желаем ему удачи и больших успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Вместе с этим сообщаем о прекращении сотрудничества. Гонсалу Фейю не будет возглавлять варшавскую «Легию» в следующем сезоне. В ближайшие дни мы поделимся дальнейшей информацией, — сообщили в клубе.

Ранее сообщалось, что клуб может возглавить белорус Алексей Шпилевский.

За «Легию» выступает белорусский нападающий Илья Шкурин.

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