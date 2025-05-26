закрыть
26 мая 2025, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус возглавит варшавскую «Легию»?

  • 26.05.2025, 14:03
Белорус возглавит варшавскую «Легию»?
Алексей Шпилевский

Португальский тренер покинул клуб.

Варшавская «Легия» прекратило сотрудничество с главным тренером клуба из Португалии Гонсалу Фейю, сообщает пресс-служба команды.

— Благодарим Гонсалу Фейю за несколько месяцев работы, исторический выход в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА и победу в 21-м в истории клуба Кубке Польши. Мы ценим вклад тренера в развитие команды и желаем ему удачи и больших успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Вместе с этим сообщаем о прекращении сотрудничества. Гонсалу Фейю не будет возглавлять варшавскую «Легию» в следующем сезоне. В ближайшие дни мы поделимся дальнейшей информацией, — сообщили в клубе.

Ранее сообщалось, что клуб может возглавить белорус Алексей Шпилевский.

За «Легию» выступает белорусский нападающий Илья Шкурин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов