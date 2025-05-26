Как молодому специалисту законно избежать обязательной отработки 1 26.05.2025, 14:14

Объяснил юрист.

В каких случаях молодому специалисту можно избежать обязательной отработки и не выплачивать солидные суммы государству?

Есть ли такие законные способы, «АиФ» рассказал адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Какой порядок

Для начала надо определиться с понятием «молодой специалист». Чтобы стать молодым специалистом, нужно отучиться на дневном отделении за счет бюджета и получить свидетельство о направлении на работу. При этом не обязательно получать бесплатное среднее специальное или высшее образование на дневном отделении все время. Достаточно и половины срока.

Студентов-«платников» также могут распределять, но по желанию. Обязательным в нашей стране это пока не является.

Срок обязательной отработки указывается в свидетельстве о направлении на работу. Он начинается с даты заключения трудового договора. Для медиков — с даты заключения трудового договора по должности врача-специалиста. Интернатура в срок отработки не входит.

Если за учебу платил работодатель, стоит изучить договор на обучение. Он может предусматривать обязанность компенсировать затраты в случае досрочного увольнения.

По желанию молодого специалиста в срок отработки засчитают отпуск по уходу за ребенком до трех лет, службу по призыву и в резерве. Зачет возможен независимо от времени, когда проходила военная служба — в период обучения или после.

Кого освободят

Эксперт отметил, что есть, пожалуй, три способа избежать распределения – это вернуть государству деньги за обучение. Речь идет о солидных суммах. И такая возможность есть не у всех. Второй – получить право на свободное распределение и самостоятельное трудоустройство. И наконец, самому найти место для отработки из числа тех работодателей, которые соответствуют специальности и интересам учреждения образования. Но это не всегда осуществимо.

Так, безусловно освобождаются от возмещения расходов на обучение следующие категории молодых специалистов:

- дети-сироты,

- дети, оставшиеся без попечения родителей,

- лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- лица от 18 до 23 лет, которые потеряли последнего из родителей в период обучения,

- дети, которым до 18 лет установили инвалидность,

- лица, уволенные в связи с переходом на выборную должность на профессиональной основе,

- лица, которые были призваны на военную службу, поступили на военную службу по контракту либо направлены на альтернативную службу и прослужил не менее срока обязательной отработки,

- лица, которые имеют льготы в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, от выплат в госказну могут освободить молодых специалистов, которых уволили по причине сокращения или закрытия организации; нарушения нанимателем норм о труде; по состоянию здоровья, препятствующему продолжению работы; при длительной нетрудоспособности (больше четырех месяцев, не считая больничного в связи с родами); по причине восстановления на работе ранее выполнявшего ее работника; в случае нарушения правил приёма на работу.

Также адвокат отметил, что от платы за «отработку» могут освободить:

- лиц, у которых один из родителей, или муж (жена) — инвалид I или II группы, или ребенок-инвалид,

- лиц с медицинскими противопоказаниями к работе по специальности, квалификации,

- беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка до трех лет,

лиц, мужья (жены) которых работают и постоянно проживают в Беларуси не по месту распределения (направления),

- детей военнослужащих, сотрудников ОВД, органов госбезопасности, финансовых расследований Комитета госконтроля, которые стали инвалидами, погибли при боевых действиях или выполнении служебных обязанностей.

Какой порядок

Если выпускник подходит под одну из вышеперечисленных категорий, ему необходимо обратиться в вуз или ссуз сразу после окончания учёбы, предоставив документы, которые подтверждают наличие оснований для освобождения от обязательной отработки.

При условии, когда учреждение образования не имеет возможности перераспределить молодого специалиста (в зависимости от категории) на другую работу, либо на другую работу по месту жительства его, его детей, либо по месту жительства (работы) родителей, супруга, то только тогда молодой специалист может получить свободный диплом, отметил эксперт.

Освобождение от оплаты за обучение при неотработке обязательного срока распределения не по вине молодого специалиста имеют и другие категории при условии их обращения за перераспределением и отсутствии возможности у учебного заведения предоставить новое распределение.

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