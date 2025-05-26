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«Есть вещи, которые Путину боятся говорить»

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  • 26.05.2025, 14:19
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«Есть вещи, которые Путину боятся говорить»

В украинской разведке рассказали, что происходит за кулисами Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин не получает информацию о реальной ситуации на поле боя в войне против Украины, также от него скрывают, что происходит с российской экономикой.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олег Иващенко в интервью «Укринформу», опубликованном 26 мая.

По его словам, все идеи в стране-агрессоре РФ генерирует Путин, а остальные в его окружении выполняют эти задачи.

«Мы видим, что есть вещи, которые Путину боятся говорить. Мы пришли к выводу, что ему не доводят информацию о действительном состоянии дел в экономике и войне. Доклады идут в такой лайтовой форме, без акцента на дальнейших возможных последствиях», — сообщил Иващенко.

Отвечая относительно возможного преемника российского диктатора, глава СВРУ рассказал, что в окружении Путина эта тема под запретом.

«Есть страх за свои должности, семьи и близкое окружение», — пояснил Иващенко, почему за кулисами власти России эта тема не поднимается.

Что же касается протестного потенциала у населения РФ, то, по мнению Олега Иващенко, он существует, но небольшой — на уровне до 20%.

«Мы не видим предпосылок к внутренней дестабилизации. Есть люди недовольные в регионах, на Кавказе, но эта неудовлетворенность идет на региональную власть. Нет такого, чтобы кто-то критиковал первое лицо», — рассказал глава Службы внешней разведки Украины, добавив, что вся российская территория «зарежимнена» и сотрудники ФСБ, Росгвардии делают свое дело.

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