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Один из иностранных банков ввел ограничения для белорусов

  • 26.05.2025, 14:26
Один из иностранных банков ввел ограничения для белорусов

Даже зачисление наличных порой может стать проблемой.

В апреле Swedbank ввел ограничения, которые касаются Беларуси и России. В структуре описывали, какие именно операции могут признать подозрительными и заблокировать.

Но есть еще как минимум одно неочевидное правило, которое тоже подпадает под запрет. О нем и последствиях нарушения санкций, юристы рассказали Delfi.

Так с 29 апреля Swedbank запретил любые операции с Беларусью и Литвой. Это касается как прямых финансовых переводов и оплаты, так и косвенных.

Однако, как объяснили юристы, есть еще одно неочевидное ограничение. Например, человек продает имущество в Беларуси (квартиру или автомобиль) и хочет перевести полученные деньги на свой литовский счет, то это тоже может вызвать вопросы.

— Даже если он привезет деньги наличными и попытается внести их на счет в Литве, эта операция будет считаться косвенной операцией с санкционированной страной (поскольку деньги из Беларуси) <…> Банк оценит эту сделку как рискованную, — объяснил изданию партнер адвокатской конторы Averus Йонас Сакалаускас.

Это ограничение касается как бизнеса, так и граждан нашей страны. За такие сделки могут последовать взыскания — как финансовые санкции, так и лишение свободы до 5 лет, уточнила юристка адвокатской конторы Glimstedt Ксения Величкене.

— Это ограничение коснется и жителей — особенно тех, у кого есть родственники, члены семьи или друзья в санкционированных странах, с которыми они прежде «обменивались» деньгами через посредников или другие финансовые ведомства, — говорит Ксения Величкене.

По словам юристов, попытки обойти ограничения банк считает серьезным нарушением.

— Важно отметить, что с 15 мая 2025 года была ужесточена ответственность за любые нарушения международных санкций или попытки их обойти — даже если нарушение допущено по неосторожности, — сказала Величкене.

При этом в Swedbank сообщали, что будут индивидуально оценивать каждый конкретный случай.

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