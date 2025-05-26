Посол РФ вызван в МИД Финляндии 1 26.05.2025, 14:28

Причина — инцидент с самолетами.

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российскими военными самолетами.

От российского дипломата потребовали объяснений в связи с этим инцидентом, написало в соцсети X в понедельник, 26 мая, министерство, не указав дальнейших деталей, сообщает «Немецкая волна».

Между тем финский общественный вещатель Yle сообшил, что речь идет об инциденте 23 мая, когда у побережья близ Порвоо были замечены два российских военных самолета. Финская пограничная охрана начала предварительную проверку, а министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что относится к предполагаемому нарушению границы со всей серьезностью.

The Foreign Ministry of Finland has today summoned the Ambassador of Russia and requested an explanation regarding the suspected violation of airspace. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) May 26, 2025

Ранее Финляндия заявила, что стала одной из стран, которые будут поставлять оружие Украине на доходы от российских активов. Соответствующее соглашение власти в Хельсинки заключили с Еврокомиссией, его сумма оценивается в 90 млн евро.

Между тем 22 мая Польша сообщила о перехвате российского бомбардировщика Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, российский военный самолет совершал опасные маневры, при этом действия пилотов были «умышленными и представляли угрозу». Польские ВВС смогли обнаружить, перехватить и эффективно оттеснить российский самолет, указал далее глава Минобороны Польши. В середине мая Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.

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