закрыть
26 мая 2025, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус занял второе место на покерном турнире и заработал почти $3 миллиона

  • 26.05.2025, 14:29
Белорус занял второе место на покерном турнире и заработал почти $3 миллиона

Турнир собрал 180 игроков со всего мира.

Белорус Николай Воскобойников снова заявил о себе на международной покерной арене. На этот раз он вышел в финал турнира Triton Montenegro Main Event, который прошел в Будве (Черногория).

Турнир собрал 180 игроков со всего мира, каждый из которых заплатил по $100 тысяч за участие. Общий призовой фонд составил $18 миллионов.

Финал завершился не противостоянием, а сделкой между Воскобойниковым и его соперником, американцем Джесси Лонисом. Игроки решили не рисковать и разделили призовые. В результате белорус получил $2,92 млн, а Лонис — чуть больше $3,42 млн и эксклюзивные часы от Jacob & Co.

Годом ранее Воскобойников выигрывал этот же турнир, получив около $4,73 млн. Сам он ранее заявлял, что рассматривает покер как хобби, а не профессию, и что крупные выигрыши не повлияли на его образ жизни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов