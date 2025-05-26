Белорус занял второе место на покерном турнире и заработал почти $3 миллиона 26.05.2025, 14:29

Турнир собрал 180 игроков со всего мира.

Белорус Николай Воскобойников снова заявил о себе на международной покерной арене. На этот раз он вышел в финал турнира Triton Montenegro Main Event, который прошел в Будве (Черногория).

Турнир собрал 180 игроков со всего мира, каждый из которых заплатил по $100 тысяч за участие. Общий призовой фонд составил $18 миллионов.

Финал завершился не противостоянием, а сделкой между Воскобойниковым и его соперником, американцем Джесси Лонисом. Игроки решили не рисковать и разделили призовые. В результате белорус получил $2,92 млн, а Лонис — чуть больше $3,42 млн и эксклюзивные часы от Jacob & Co.

Годом ранее Воскобойников выигрывал этот же турнир, получив около $4,73 млн. Сам он ранее заявлял, что рассматривает покер как хобби, а не профессию, и что крупные выигрыши не повлияли на его образ жизни.

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