Макрон, Мерц и Туск обратились к властям Грузии 26.05.2025, 14:34

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Лидеры трех стран призвали Тбилиси начать диалог с оппозицией.

Лидеры Франции, Германии и Польши по случаю Дня независимости Грузии призвали власти страны вернуть страну на демократический путь и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении ко Дню независимости Грузии заявили о солидарности с грузинским народом и поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мы поддерживаем демократические и европейские устремления грузинского народа, отражающие стремление быть частью европейской семьи... Мы осуждаем все действия грузинских властей, ведущие к откату демократии, наступлению на гражданское общество, СМИ и критиков власти», – заявили они.

Лидеры подчеркнули, что ожидают соблюдения в Грузии свободы выражения мнений и свободы собраний, а также расследования случаев чрезмерного применения силы.

«Законы, противоречащие европейским стандартам, должны быть изменены; следует вновь вернуться к столь необходимым реформам. Грузинские власти должны возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом», – отметили Макрон, Мерц и Туск.

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