Карбалевич: Перед Лукашенко встали две проблемы 4 26.05.2025, 14:42

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Власти сознательно вытолкнули из Беларуси наиболее образованную часть рабочих ресурсов.

24 мая Александр Лукашенко съездил в рабочую поездку в Петриковский район, где чиновники рассказали ему об «эксперименте» в Речицком районе, где на работу в сельское хозяйство привлекли иностранцев. По словам чиновников, четыре гражданина Узбекистана, которых трудоустроили на зарплату в три тысячи рублей, «дисциплинировали» белорусов.

— Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит и стабилизировалась работа трактористов-механизаторов, — сказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Зачем власти восхваляют иностранных работников, принижая при этом белорусов? «Филин» обсудил это с политическим обозревателем «Радыё Свабода» Валерием Карбалевичем.

— Перед властями встали две проблемы, которые они пытаются решить. Первая — реальный дефицит трудовых ресурсов, — говорит Валерий Карбалевич. — Вакансий больше, чем желающих работать. Это становится тормозом экономического развития.

Власти пытаются решить нехватку кадров с помощью привлечения иностранцев. Но здесь же они столкнулись с другой проблемой — негативной реакцией белорусского общества, причем обывателей, далеких от политики, на появление здесь значительного количества иностранцев. Причем иностранцев с другой культурой, цивилизацией, религией, ценностями.

Власти пытаются решить две проблемы, связанные между собой, и нейтрализовать негатив. Решением занялись не только пропагандисты, но и Лукашенко. Он критикует белорусок за то, что мало рожают.

Потом, отмечает аналитик, видна попытка объяснить, зачем в Беларуси необходимы иностранцы. Для этого Лукашенко даже подписал указ, где жестко регламентировано привлечение иностранцев к работе. Теперь работодатель должен строго следить, как работают иностранцы.

— И второе направление — чисто пропагандистское. Та же история с Речицей, куда пригласили узбеков, чтобы показать: смотрите, как все здорово, это только на пользу Беларуси, не надо бояться приглашения иностранцев.

Однако я не думаю, что удастся привлечь на работу большое количество иностранцев. Проблема скорее раздута искусственно. Специальный указ Лукашенко и рекламка в Речице, в которой он же принимает участие, — идут мимо цели. Таким способом не решить проблему.

Власти сознательно вытолкнули из Беларуси наиболее образованную, динамичную, квалифицированную часть рабочих ресурсов по политическим соображениям, а сейчас пытаются найти на их место людей из других государств, которые по определению не могут заменить белорусов, потому что квалификация тех, кто приезжает, гораздо ниже, чем тех, кто уехал.

Сегодня сложно говорить о том, может ли углубиться недовольство белорусов, связанное с их публичных принижением, отмечает Карбалевич.

— Что могло бы вызвать реакцию — так это действительно появление большого количества иностранцев в Беларуси. Но поскольку мы говорим не о развитии ситуации, а лишь о разговорах на эту тему…

Однако здесь показательно, что обычно власть на любую проблему отвечает жесткими репрессиями. Частично они были, когда тех, кто негативно комментировал, вынуждали «каяться» на камеру.

Но здесь включилась активная контрпропаганда. Значит, власти считают, что одних репрессий недостаточно, что грубая сила тут не работает, потому что недовольство задело не только противников Лукашенко, но и сторонников, людей нейтральных и далеких от политики.

В отношении этих людей одни репрессии, как посчитали власти, нецелесообразны, поэтому начинают контрпропаганду. И вот этот момент интересен.

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