Ученые рассказали об одном из самых странных животных на Земле 26.05.2025, 14:53

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Фото: Alex Mustard

Они могут питаться солнечным светом.

Исследователи назвали одного из самых очаровательных животных в океане, способных отделять голову от собственного тела и отращивать новое. Не более вероятным кажется то, что эти животные придерживаются невероятной диеты из солнечного света, пишет Science Focus.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов и не которые из них невероятно странные. Например, листовой морской слизень Costasiella kuroshimae, также известный как «лиственная овца» — он является одним из самых очаровательных моллюсков в океане.

Самый странный слизень океана

Однако, чтобы заметить в толще воды одного из самых очаровательных моллюсков в океане, потребуется дайвер с очень острым зрением. Известно, что представители этого вида максимум вырастают до одного сантиметра в длину, что делает их маскировку великолепной.

Тела очаровательных моллюсков идеально соответствуют цвету водорослей, на которых они живут, поскольку именно ими они и питаются. Но когда слизни питаются, происходит нечто удивительное: они превращаются в моллюсков, работающих на солнечной энергии. Фактически, они попросту питаются солнечным светом.

Солнечный свет на завтрак

Подобно наземным растениям, у морских водорослей внутри клеток есть крошечные структуры, известные как хлоропласты, осуществляющие процесс фотосинтеза. Они используют энергию солнечного света для преобразования углекислого газа в сахара.

Исследователи обнаружили, когда листовые слизни едят водоросли, подобно пасущимся овцам, они могут переваривать эти сахара. В качестве альтернативы они могут сохранять хлоропласты нетронутыми, не пережевывая их в сладкую кашицу, и заталкивать их внутрь своего тела, чтобы сохранить для дальнейшего использования.

Структуры вдоль спины листовидной овцы, похожие на маленькие листья, называются цератами. Каждая структура представляет собой расширение пищеварительной системы морского слизняка и заполнена хлоропластами, что придает ракушке зернистую текстуру.

Наиболее любопытным является то, что эти проглоченные хлоропласты продолжают фотосинтезировать и производить больше сахаров. Таким образом, пока морской слизень обитает в мелководных тропических водах с достаточным доступом к солнечному свету, у него есть источник пищи, который он может носить с собой.

Носятся по океану без головы

Вид впервые был обнаружен в начале 1990-х годов на японском острове Куросима, отсюда и название. Позже дайверы обнаружили представителей этого вида по всей Индонезии и на Филиппинах.

Подобно другим морским слизням, питающимся водорослями, листовые овцы откладывают яйца аккуратными спиралями, из которых позже вылупляются личинки, дрейфующие в воде. В течение короткого времени молодые морские слизни носят крошечные раковины, а затем отказываются от них и живут без них.

Другой вид, Elysia marginata, не только крадет хлоропласты, но и может проделывать еще более удивительный трюк: они отделяют свою голову от тела. Этот процесс может занять несколько часов, а обезглавленное тело на самом деле может прожить несколько дней. Однако новая голова у него вовсе не вырастет, однако оригинальная голова, некоторое время бродит сама по себе, прежде чем из нее вырастет новое тело. Предполагается, что такая привычка лишаться головы может быть эффективным и довольно экстремальным способом избавиться от тела, кишащего паразитами.

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