Гренландская ошибка Трампа 3 26.05.2025, 15:00

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Для сдерживания России и Китая в Арктике важна поддержка союзов, а не их ослабление.

Растущее взаимодействие Пекина и Москвы в Арктике представляет вызов национальной безопасности США, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Однако эксперты подчеркивают: для эффективного ответа на эти угрозы Вашингтону необходимо укреплять сотрудничество с союзниками в регионе, а не отталкивать их, предлагая спорные шаги вроде аннексии территорий.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал желание «заполучить Гренландию», объясняя это необходимостью противостоять растущему сотрудничеству между Россией и Китаем в Арктике. «У вас повсюду российские и китайские корабли — они плавают у Канады, у самой Гренландии. Мы этого не допустим», — заявил Трамп в одном из интервью.

Сегодня геополитическая значимость Арктики возрастает из-за таяния льдов, открывающего доступ к природным ресурсам и новым маршрутам, а также упрощающего запуск спутников через полярные орбиты. Россия и Китай стремятся использовать эту возможность, расширяя свое присутствие и сотрудничество на Крайнем Севере. При этом разногласия в НАТО, которые возникли в последние годы, играют им на руку.

Тем не менее союз Москвы и Пекина в Арктике не является ни неизбежным, ни неразрывным. До полномасштабного вторжения в Украину Россия сама сдерживала амбиции Китая, стремясь ограничить влияние Пекина в Арктике. Кремль опасался экономического и технологического доминирования Китая, что разделяли и другие арктические государства.

Но теперь, в условиях международной изоляции, Россия вынуждена все больше полагаться на китайскую поддержку. Китайские компании подключились к проектам в Арктике, от которых отказался Запад, а поставки российской нефти активно переориентируются с Европы на Восток, проходя через арктические воды благодаря китайским ледоколам.

Параллельно усиливается и военное сотрудничество: российские и китайские стратегические бомбардировщики совершают совместные полеты у берегов Аляски, флот и береговая охрана проводят учения в Беринговом море, а научные экспедиции все чаще несут двойную — в том числе военную — нагрузку.

На этом фоне присутствие США в Арктике выглядит ослабленным. После окончания Холодной войны страна сократила свои базы, урезала финансирование и не обновляла инфраструктуру. В то время как Россия располагает более 40 ледоколами, включая атомные, а Китай уже построил три, США с трудом поддерживают в рабочем состоянии один тяжелый ледокол.

Тем не менее Вашингтон начал постепенно восстанавливать потенциал в регионе: модернизирует системы раннего предупреждения и ПРО, наращивает активность флота и авиации. В 2021 году США и Канада договорились о модернизации NORAD — объединенной системы противовоздушной обороны континента. И хотя администрация Трампа поддерживала эти шаги, его «одержимость» Гренландией, по мнению аналитиков, отвлекала внимание от реальных угроз.

Ключевой пункт доступа Китая к Арктике находится не в районе Гренландии, а в узком Беринговом проливе между Аляской и Дальним Востоком России. Пока Москва не пускает китайские военные силы в европейскую часть Арктики, этот регион остается менее уязвимым. Но если Кремль уступит давлению Пекина, США потребуются надежные союзники для сдерживания экспансии Китая.

Вывод аналитиков однозначен: вместо того чтобы пытаться приобрести Гренландию, Вашингтону следует сосредоточиться на укреплении собственных позиций в Арктике и развитии сотрудничества с союзниками. Только так можно эффективно сдерживать растущее влияние России и Китая в регионе, который все более приобретает стратегическое значение для будущего глобального баланса сил.

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