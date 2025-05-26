Владимир Фесенко: Путин сошел с ума еще в 2022 году 3 26.05.2025, 15:17

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Владимир Фесенко

Реакция Трампа — смесь эмоций и дезориентации.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары по Украине со стороны России. Глава Белого дома заявил, что «Путин сошел с ума».

Начнет ли меняться позиция президента США ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Уже хорошо, что Трамп отреагировал так эмоционально. По крайней мере, он замечает агрессию Путина, варварские действия в отношении Украины. Он эмоциональный и импульсивный человек, и его реакция может повлиять на политические решения.

Но я бы не торопился с выводами. Мы уже видели по другим ситуациям: нельзя делать выводы из одной реплики Трампа. Если его позиция повторяется устойчиво, тогда можно говорить о формировании политической линии. Эмоциональная реакция краткосрочна: сегодня он сказал одно, завтра забудет и переключится. Только если оценка закрепляется, звучит в разных обстоятельствах — это становится частью его политической позиции. Пока, к сожалению, мы этого не видим.

Очевидно, что у Трампа вновь возникли сомнения относительно Путина, есть раздражение. Если оно закрепится, тогда возможны решения. Пока он лишь упомянул, что подумает о введении тарифов против России.

Если ответом на воздушные удары станет лишь усиление тарифов, это как дробина для слона. Существенного эффекта это не даст, потому что товарооборот между США и Россией — мизерный, около 3 миллиардов долларов. США больше покупают, чем продают. Это не критично для России, это не законопроект Линдси Грэма. Вот если уж наносить удар — то именно через него. Он мог бы стать серьезным инструментом.

Наиболее сильное решение, которое мог бы принять Трамп, — это возобновление поставок оружия Украине. Особенно важно сейчас — ракеты для систем Patriot и другое зенитное вооружение. Поскольку Россия активизирует наступление, важны и артиллерийские снаряды, которые США уже поставляли в рамках решений администрации Байдена. Это было бы мощным сигналом поддержки, пусть даже за деньги, но главное, чтобы поставки возобновились.

Это стало бы и предупреждением для России: Кремль не получит одностороннего преимущества и не сможет выиграть войну. А Путин на это надеется, полагая, что США прекратят помощь. Америка должна показать, что не даст реализовать этот сценарий. Именно на этом нужно сосредоточить усилия. Об этом должны говорить Украина и европейские партнеры с администрацией Трампа.

Что настораживает — это то, что, критикуя Путина, Трамп одновременно раскритиковал и Зеленского. Возможно, для баланса. Его раздражает сама война, он критикует обоих. Да, больше досталось Путину, но и Зеленскому он высказал претензию за якобы несправедливые слова, что США не реагируют на удары. Возможно, это просто эмоциональная реакция. Трампу многое не нравится.

Недовольство Трампа в адрес Зеленского тревожит. Оно говорит о том, что США сохраняют нейтралитет, не занимают позицию полноценного партнера Украины. Как сам Трамп сказал 28 февраля в Овальном кабинете, США находятся «посередине». От этой позиции нужно отказываться. Только активное давление на Россию и восстановление поддержки Украины помогут вернуть Кремль за стол переговоров и остановить войну. Именно слабая позиция США провоцирует эскалацию усиления агрессии России.

— Возможно ли, что заявления Путина о создании буферной зоны и усиление ракетных и дроновых атак на Украину — это своего рода проверка терпения Трампа? Насколько важны эти переговоры самому Путину?

— Нет, Путину не нужно проверять терпение Трампа. В Кремле внимательно следят за его реакциями. Как только Трамп начинает жестко высказываться, они снова демонстрируют готовность к переговорам.

Стратегия России — усиливать войну и одновременно поддерживать переговорный трек с США. Если возникает риск ухудшения отношений с Америкой (особенно с Трампом) — Россия предлагает компромисс. Сейчас можно ожидать, что Москва вновь выдвинет предложение о завершении войны — якобы по инициативе Путина.

Ключевой вопрос — изменится ли позиция Трампа? Пока нет четких признаков. Только эмоциональная реакция. Конкретных политических решений нет. Если появятся санкции, принят законопроект из Сената, тогда можно говорить об изменении позиции. Пока — только эмоции. Сегодня одни, завтра другие.

Россия не столько проверяет Трампа, поскольку манипулирует ситуацией. Усиливает войну, но не отказывается от переговоров. Вот в этом проблема. Трамп не осознает, что Россия одновременно имитирует миротворчество и продолжает эскалацию.

Понимают ли это в его окружении? Возможно. Но сам Трамп, похоже, нет. Его иллюзии проявились и в новых высказываниях. «Путин сошел с ума!» Но он сошел с ума еще в 2022 году, начав полномасштабную войну. Трамп этого не понимает. Его реакция — смесь эмоций и дезориентации. И это, к сожалению, неадекватно масштабам происходящего.

— В Сенате США готовы к жестким санкциям против РФ даже без одобрения Трампа. Новый законопроект, который введет жесткие санкции против союзников России, получил огромную поддержку. Его основным положением является введение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Насколько реально, что эти санкции будут приняты США и вступят в силу? Смогут ли они остановить Россию?

— Это маловероятно. Это скорее пиар, чем реальный инструмент. Сам показатель — 500% — говорит о популистском характере инициативы. Тем более сейчас, когда США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне. Вводить такие меры из-за России сейчас никто не станет.

Другое дело — переговоры с Китаем и Индией о сокращении закупок российской нефти. Это возможно. США могут также договориться с Саудовской Аравией об увеличении добычи. Казахстан уже это делает, и в ОПЕК этим недовольны.

Снижение цен на нефть — реальный способ давления на Россию. А сам законопроект — больше пиар. Я скептически отношусь к его перспективам. Но если будут хотя бы отдельные меры усиления санкционного давления, это уже станет сигналом для Кремля.

Самое главное — даже не санкции. Главное — возобновление поставок оружия Украине.

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