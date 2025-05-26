Беларусь находится под влиянием малоподвижного фронтального раздела 26.05.2025, 15:24

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Прогноз погоды на 27-29 мая.

27 мая погоду в Беларуси продолжит определять малоподвижный фронтальный раздел, по западу страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди, сообщает pogoda.by.

Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7°С по западу до +16°С по востоку страны, максимальная днем +13..+19°С, в западных и восточных районах Беларуси +20..+25°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

28 мая на большей части территории республики сохранится влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +7°С по западу до +15°С по востоку, максимальная днем +15..+22°С, местами по стране до +25°С.

29 мая на большей части территории республики погоду продолжит определять малоподвижный фронтальный раздел, днем в западных районах скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди, днем местами – грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем составит от +15°С по западу +23°С по востоку Беларуси.

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