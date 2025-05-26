Никушор Дан вступил в должность президента Румынии 26.05.2025, 15:37

Никушор Дан

Фото: Getty Images

В своей инаугурационной речи он отметил необходимость масштабных реформ в государстве.

В Румынии в понедельник, 26 мая, состоялась церемония инаугурации избранного президента страны Никушора Дана. Он принес присягу на пленарном заседании парламента в Бухаресте, пишет «Немецкая волна».

- Клянусь посвятить все свои силы и умения духовному и материальному процветанию румынского народа, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Румынии. Да поможет мне Бог, - заявил Дан, положив правую руку на Библию и Конституцию.

В своей первой речи после принятия присяги глава румынского государства отметил необходимость «фундаментальных перемен» в стране и призвал политические партии действовать в национальных интересах.

- Румыния нуждается в фундаментальных переменах, которые будут проводиться в соответствии с законом. Я призываю всех вас участвовать в этом процессе, чтобы оказать благотворное влияние на реформирование государственных институтов, - сказал Дан.

После церемонии в парламенте Дан направился в президентский дворец Котрочень, где прошла передача полномочий от временного президента Илие Боложана.

Президентские выборы в Румынии

55-летний Дан, математик по образованию, беспартийный, в прошлом гражданский активист, а в последние годы мэр Бухареста, победил на президентских выборах в Румынии. В первом туре, состоявшемся 4 мая, Дан получил на 20 процентных пунктов меньше, чем глава ультраправого "Альянса за объединение румын" (АОР) Джордже Симион, лидировавший с 41%. Во втором туре 18 мая Дан дополнительно привлек на свою сторону несколько миллионов избирателей и добился успеха, набрав около 54% голосов против 46% у Симиона.

Депутаты от АОР не пришли на церемонию инаугурации. Симион, как сообщалось, обращался в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования, поскольку, по его словам, в процесс выборов вмешались другие страны. Суд отклонил его обращение.

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