Заставят ли учеников белорусских школ сдавать смарт-часы?
- 26.05.2025, 15:43
Ответили в Минобразования.
Запрет на мобильные телефоны в школах не коснется смарт-часов — их не нужно будет сдавать. Об этом в эфире пролукашенковского ОНТ рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
- Сегодня речь не идет об ограничении со смарт-часами. Но речь идет о зонах без мобильного телефона. И там не оговаривается — кнопочный или с выходом в интернет, — сказала чиновница.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех школах Беларуси ученики будут обязаны сдавать свои мобильные телефоны перед началом уроков и забирать после занятий.
По словам Каржовой, у некоторых детей мобильное устройство должно быть в соответствии с медицинскими показаниями. В таких случаях гаджет изымать не будут.
Остальные же ученики будут обязаны сдать телефоны при входе в школу. Забрать можно будет после уроков, а во время занятий мобильники планируется хранить в «специальном приспособлении».