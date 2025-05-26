Заставят ли учеников белорусских школ сдавать смарт-часы? 26.05.2025, 15:43

Ответили в Минобразования.

Запрет на мобильные телефоны в школах не коснется смарт-часов — их не нужно будет сдавать. Об этом в эфире пролукашенковского ОНТ рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

- Сегодня речь не идет об ограничении со смарт-часами. Но речь идет о зонах без мобильного телефона. И там не оговаривается — кнопочный или с выходом в интернет, — сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех школах Беларуси ученики будут обязаны сдавать свои мобильные телефоны перед началом уроков и забирать после занятий.

По словам Каржовой, у некоторых детей мобильное устройство должно быть в соответствии с медицинскими показаниями. В таких случаях гаджет изымать не будут.

Остальные же ученики будут обязаны сдать телефоны при входе в школу. Забрать можно будет после уроков, а во время занятий мобильники планируется хранить в «специальном приспособлении».

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