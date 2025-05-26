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Сибига объяснил, в каком формате пройдут следующие переговоры Украины и РФ

  • 26.05.2025, 15:49
Сибига объяснил, в каком формате пройдут следующие переговоры Украины и РФ
Андрей Сибига

Украина готовит свои позиции по прекращению огня.

Будущие мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться в формате делегаций, как это уже было в Турции. Киев стремится, чтобы событие произошло как можно быстрее.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью для Liberation.

По его словам, Украина ожидает видения Кремля относительно перемирия и готовит свои позиции по этому поводу.

- Мы ожидаем их видения прекращения огня и предоставим им свое. Это станет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался, и эти встречи проходили как можно быстрее, – отметил Сибига.

По его словам, переговоры могут пройти в формате делегаций. Первый раунд переговоров состоялся именно таким образом. Тогда Украина отправила делегацию высшего уровня: были представители Министерства иностранных дел, Офиса Президента Украины, военные и разведчики. В свою очередь Россия отправила делегацию более низкого уровня без существенных полномочий.

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