Сибига объяснил, в каком формате пройдут следующие переговоры Украины и РФ
- 26.05.2025, 15:49
Украина готовит свои позиции по прекращению огня.
Будущие мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться в формате делегаций, как это уже было в Турции. Киев стремится, чтобы событие произошло как можно быстрее.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью для Liberation.
По его словам, Украина ожидает видения Кремля относительно перемирия и готовит свои позиции по этому поводу.
- Мы ожидаем их видения прекращения огня и предоставим им свое. Это станет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался, и эти встречи проходили как можно быстрее, – отметил Сибига.
По его словам, переговоры могут пройти в формате делегаций. Первый раунд переговоров состоялся именно таким образом. Тогда Украина отправила делегацию высшего уровня: были представители Министерства иностранных дел, Офиса Президента Украины, военные и разведчики. В свою очередь Россия отправила делегацию более низкого уровня без существенных полномочий.