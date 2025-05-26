Парадокс Монтре 26.05.2025, 16:05

Перемирие в Украине может обострить ситуацию в Черном море.

С весны 2022-го года Россия лишена возможности усиливать свой Черноморский флот из-за действия конвенции Монтре и решимости Турции закрыть проливы для военных кораблей.

Однако возможное перемирие между Москвой и Киевом способно изменить этот баланс, пишет издание War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org.

После более трех лет полномасштабной войны и неожиданного избрания Дональда Трампа президентом США, 11 мая президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение России о прямых переговорах в Стамбуле, бросив вызов Путину лично прибыть и согласовать 30-дневное перемирие.

Хотя перспективы прочного мира остаются туманными, конфликт может перейти в новую фазу - с чередованием боевых действий и дипломатии, в ходе которой обе стороны будут использовать паузы для перегруппировки и перевооружения.

В этом контексте Турция играет не только роль посредника, но и влиятельного регионального игрока. Если произойдет деэскалация, именно в Черном море может произойти наиболее стремительное наращивание военных сил. С 2022 года Турция запрещает проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, ссылаясь на положения конвенции Монтре 1936 года.

Что такое Конвенция Монтре?

Конвенция Монтре регулирует судоходство через турецкие проливы и по-прежнему остается в силе, несмотря на свой почти вековой возраст. Согласно ее положениям, торговые суда могут проходить свободно, но военным кораблям нечерноморских государств доступ ограничен. В периоды войны ограничения усиливаются.

Особо важны статьи 19, 20 и 21. В случае войны, в которой Турция не участвует, статья 19 запрещает проход военных кораблей государств-участников конфликта. Именно ее Турция официально задействовала в феврале 2022 года, признав ситуацию «войной», несмотря на российскую формулировку «специальной военной операции».

В то же время Турция также «предупредила» все государства — и черноморские, и нет — не направлять военные корабли через проливы, что вызвало споры: такие полномочия ей не предоставляет ни одна статья конвенции. Однако союзники по НАТО не стали проверять Анкару на прочность, чтобы избежать дипломатического кризиса.

Чем опасно перемирие?

Если Украина и Россия все-таки достигнут временного перемирия или соглашения о деэскалации, Турция может счесть, что состояние войны больше не действует, и откроет проливы. В этом случае Россия получит возможность резко усилить свой Черноморский флот за счет переброски кораблей из Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Это может включать корабли с дальнобойными ракетами и системы ПВО.

Украина, напротив, не располагает такими возможностями. Даже если ограничения снимут, Киев сможет получить только несколько минных тральщиков от Великобритании и Нидерландов — и то при условии длительной подготовки экипажей.

НАТО сможет вновь направлять корабли в Черное море, но согласно конвенции они смогут находиться там не более 21 дня, и их тоннаж будет строго ограничен. В результате даже временное открытие проливов может серьезно изменить соотношение сил на море в пользу России.

Несмотря на потенциальные преимущества, Москва может не спешить с переброской флота. Во-первых, Турция может вновь закрыть проливы в случае возобновления боевых действий. Во-вторых, с начала войны Украина успешно применяет морские дроны, ракеты и креативную тактику, нанося серьезный урон Черноморскому флоту РФ. Основная база флота в Севастополе больше не безопасна, корабли переброшены в Новороссийск, где их также продолжают атаковать.

Чего ждать дальше?

Краткосрочное прекращение огня вряд ли повлияет на политику Анкары, но если это будет частым явлением, Турция может официально ослабить ограничения. Это создает риск новой эскалации — теперь уже на море.

Европейским союзникам Украины стоит заранее готовиться к такому сценарию. Нужно не только поддерживать Киев оружием и разведкой, но и добиваться от Турции прозрачности и последовательности в трактовке конвенции.

Если Москва решит испытать судьбу на море еще раз, у Украины должно быть все необходимое, чтобы вновь превратить российские корабли в мишени — как это уже происходило в предыдущие три года.

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