«Сосед ставит свою машину возле моего дома, прямо на газон» 3 26.05.2025, 16:20

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иллюстративное фото

Парковка в частном секторе: когда это нарушение ПДД?

Штраф за парковку можно получить не только в городе, но и в частном секторе. Жизненную ситуацию разобрал участковый инспектор милиции Ленинского РОВД Гродно Алексей Лукашик.

Так, ему поступил такой вопрос от жительницы города. «Живу в частном секторе. Со стороны улицы вдоль забора у меня посажена газонная трава и декоративные кустарники. Однако у меня возникла проблема с соседом. Он имеет привычку ставить свою машину возле моего дома, прямо на газон».

По словам женщины, она не раз обращалась к соседу с просьбой парковать свой автомобиль возле своего дома, но он делает вид, что не слышит, или отвечает, что это не ее участок, а земля общего пользования и он имеет право ставить машину где угодно. «Подскажите, есть ли какая управа на него?» – интересуется она у участкового.

Участковый пояснил, что подобные случаи – довольно частое явление как в частном секторе, так и возле многоэтажек. «И на первый взгляд ваш сосед прав – вы владеете земельным участком, огороженным забором, согласно документам, а также пользуетесь прилегающей территорией за пределами участка (1,5–2 метра от забора). И эта прилегающая территория не принадлежит владельцу дома, а является землей общего пользования», – поясняет Алексей Лукашик.

Он обращает внимание вот на какой нюанс. «Как бы никаких проблем с парковкой нет, но есть один небольшой нюанс – сосед нарушает правила дорожного движения, согласно которым остановка запрещена в местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной дорожной разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) и остановившимся транспортным средством составляет не менее 3 метров; на газонах и других участках с зелеными насаждениями; в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы машин оперативного назначения и дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб.

Таким образом, за это предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1 ст. 18.18 КоАП РБ в виде штрафа в размере 1 базовой величины», – пояснил он. То есть штраф составит 42 рубля.

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