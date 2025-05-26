Зеленский едет в Берлин: Spiegel раскрыло детали

Зеленский едет в Берлин: Spiegel раскрыло детали1
- 26.05.2025, 16:23
- 1,366
Президент Украины в Германии встретится с Мерцом и Штайнмайером.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду совершит визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, сообщает Spiegel (перевод - «Униан»).
По информации издания, они обсудят возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией, а также планы относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву.
Кроме того, говорится в материале, Зеленский в Берлине также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как пишет издание, вероятно, за кулисами лидеры обеих стран также обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Публично новое немецкое правительство не хочет открыто говорить о поставках пакетов оружия, как раньше, но в кулуарах ведутся разговоры о том, как Германия могла бы помочь украинской оборонной промышленности в производстве дальнобойного вооружения, сообщает Spiegel.