«Как так можно жить?» 26.05.2025, 16:34

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Многодетная мама рассказала, сколько тратит на еду.

Многодетная мама Кристина С. заявила в TikTok, что ее семья тратит на питание в месяц 700−800 рублей, и рассказала, как у них это получается.

Автор объяснила, что работает по четырехсменному рабочему графику, пишет «Зеркало».

— Есть смены, когда иду в сутки, прихожу утром и иду в ночь опять на работу. Муж работает с понедельника по четверг. Пятница — материнский день, суббота и воскресенье — два законных выходных, — рассказала блогер.

Кристина сообщила, что не завтракает «от слова совсем».

— Мой муж и дети в будний день тоже без завтрака — это их выбор. Хотите завтрак — я приготовлю, не хотите — я не буду готовить. Все просто.

Дети Кристины приходят домой после 17.00, а старший ребенок вообще ближе к 20.00.

— Старшие, естественно, питаются в школе, младший — в саду. Я и муж берем обед на работу. Дома я или нет — еда в холодильнике, ужин всегда есть. Да, бывают такие дни, когда я не успеваю приготовить, <…> в морозилке есть пельмени, в холодильнике — яйца с сосисками. Я не стою целы день у плиты, моя жизнь не заключается в одной готовке. А если совпало, что все дома, у всех выходной день, то день нужно стоять у плиты, — объяснила авторка ролика.

Многодетная мама добавила, что в рационе семьи: рыба, свинина, курица, овощи, фрукты, сладости, молочные продукты.

— Питаться на 700−800 белорусских рублей не значит ограничивать себя в продуктах, не значит ходить голодным и не значит ограничивать детей от вкусняшек. В нашем случае все упирается в том, что мы не находимся большую часть дома. А еще все часто упирается в то, как часто готовишь сам, как часто ходишь за продуктами в магазин. Каждый день мы не ходим и строго по списку, — отметила Кристина.

В TikTok пользователи похвалили маму за организованность:

«Вы — умничка! Все верно вы делаете. И всем всего хватает», — написала пользовательница elizabeth.7.97.

«Мы тоже до 1000 тратим на еду. Пять человек. Просто не покупаем продукты, которые не едим», — Nika_blr.

Другие обратили внимание, что мама в своих расчетах не учла траты на питание в учреждениях образования. На это Кристина ответила, что дети в школе питаются бесплатно, а в саду семья платит лишь половину стоимости:

«Я же не покупаю продукты в сад, зачем мне это считать», — объяснила блогер.

Некоторые комментаторы удивились таким расходам:

«Как с такими ценами в магазине можно тратить так мало на такую большую семью, я на троих трачу 1000−1200 на еду. Не шикуем, готовлю все сама», — отметила Жанна Кондратеня.

«Экономим на детях и на себе. Как так можно жить? Мне одной 800 рублей ну возможно хватит», — Janina.

«У нас выходит 1500 в месяц. Трое детей. Из них два подростка и муж вечно голодный. От плиты не отхожу».

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