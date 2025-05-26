Ученые: В ядре Земли есть огромный резерв золота 1 26.05.2025, 16:48

Драгоценный металл просачивается сквозь мантию в земную кору.

Геттингенский университет в Германии провел исследование изотопов вулканических пород. Результаты показали наличие золота и других драгоценных металлов в земной коре. Их вынесло вместе с магмой на поверхность во время извержений и так они попали в литосферу, пишет ScienceAlert (перевод — zn.ua).

Золото, что пока доступно людям — это мизерная доля от ресурсов Земли, говорят ученые. Более 99% запасов находятся в ядре. Этих запасов было бы достаточно, чтобы покрыть всю земную сушу слоем толщиной 50 см.

Золото, платина, родий, палладий, рутений и др. называются сидерофильными элементами. Они близки к железу по геохимическим свойствам. Когда Земля была молодой и полностью расплавленной, эти элементы мигрировали в ядро, а сейчас вытекают из него.

- Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото!" — говорит геохимик Нильс Месслинг. — Наши данные подтвердили, что материаы из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию Земли.

Процесс просачивания очень медленный. Добраться до ядра тоже пока что невозможно, ведь для промышленной добычи золота пришлось бы делать скважину глубиной 2900 километров. Также это могло бы стать причиной потенциальных экологических катастроф. Поэтому ученые не призывают добывать золото, а проводят такие исследования для того, чтобы лучше понимать процесс формирования нашей и других каменистых планет. Это может пригодиться для человечества в будущем, если нам удастся колонизировать космос.

В 2024 году цены на золото обвалили все мыслимые и немыслимые рекорды, легко пробив барьер в 2400 долл. за тройскую унцию. В дальнейшем на фоне усиления геополитической напряженности цены только росли. Новый рекорд золота на рынке — это следствие роста интереса к металлу, который еще называют активом-гаванью на фоне пикового обострения напряженности в мире.

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