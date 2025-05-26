Швейцария и Италия проводят военные учения с привлечением истребителей США
- 26.05.2025, 17:11
Цель учений – улучшить взаимодействие между сторонами.
Швейцария и Италия с 26 мая по 13 июня проведут совместные авиационные учения с привлечением самолетов Воздушных сил США в Европе.
Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии, пишет «Европейская правда».
Как свидетельствует официальная информация, учения будут проходить в итальянской Истране. Цель этих учений – улучшить взаимодействие между сторонами.
В учениях в Италии примут участие истребители F/A-18 ВВС Швейцарии, а также Eurofighter и F-35 ВВС Италии. К ним также присоединятся F-16 ВВС США в Европе.
В рамках учений пилоты будут совершенствовать свои знания и навыки в сфере трансграничной противовоздушной обороны.
Как отметили в заявлении, ВВС Швейцарии не могут проводить полноценную подготовку на своей территории в соответствии с международными стандартами.
Это обусловлено, в частности, ограниченными и малыми тренировочными зонами, ограничениями по высоте и скорости полетов, регламентированным временем полетов, ограничениями количества взлетов и посадок на аэродромах, плотным гражданским авиатрафиком над Швейцарией, а также высокой плотностью населения и необходимостью учета уровня шумового загрязнения.