На Гродненщине местный «депутат» покончил с собой
- 26.05.2025, 17:14
Ему было 62 года.
«Депутат» Гродненского областного «совета депутатов» и руководитель ОАО «Принеманский» 62-летний Иван Ярмоц умер чуть больше месяца назад — 25 апреля.
Об этом в некрологе, размещенном в бумажной версии издания, написала новогрудская районная газета «Новае Жыццё» (именно этот регион представлял в областном центре чиновник). Однако причины смерти в материале указаны не были.
Как стало известно «Зеркалу» от своего источника, «депутат» совершил самоубийство — эту информацию журналистам затем подтвердили местные власти.
— Узнали об этом неделю назад, — рассказал источник. — Все в шоке, что Иван Николаевич закончил жизнь самоубийством.
Подтвердили эту информацию и в Гродненском областном «совете» «депутатов». Туда журналистка позвонила как обеспокоенная гражданка, чтобы узнать, кто будет вместо него.
— Пока этот вопрос будет закрываться Новогрудским районным «советом» «депутатов». Нужно будет записываться к председателю, она будет закрывать вопросы вместо него, — отметили в совете.
— Правда ли, что он вроде бы как покончил жизнь самоубийством? Это действительно так?
— Есть такое.
— А не знаете причину?
— Не знаем. Сами в шоке, честно говоря, потому что это было совершенно неожиданно. Не знаем, как там все на самом деле было, но, к сожалению, это правда.
С 2007 по 2020 год он председателем Любчанского сельисполкома Новогрудского района.
А с 13 августа 2020-го стал директором все того же СПК «Принеманский», что в поселке Любча. Предприятие довольно крупное: исходя из данных сервиса kartoteka.by, по состоянию на 2025 год в нем работало 620 человек.