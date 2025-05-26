Исследователь доказал, что на территории Беларуси борщ когда-то был пивом 2 26.05.2025, 17:24

Изначально он готовился не на свекле.

Пивной историк-энтузиаст из Гомеля Станислав Придыбайло обратился в редакцию «Онлайнера» с новым открытием. В прошлый раз он научно доказал, что сливочное пиво из Гарри Поттера на самом деле не что иное, как белорусский пивной суп «граматка».

В этот раз Станислав взялся за борщ. И вы не поверите: он тоже оказался белорусским пивным напитком.

Станислав провел полноценное историческое исследование, и выводы, к которым он приходит, многих удивят. Во-первых, борщ на территории Беларуси изначально готовился не на свекле и в принципе мало имел общего с тем, как мы представляем это блюдо сейчас. Этот суп варился на основе борщевика, в честь которого, собственно, и получил свое название.

Второе и самое удивительное: по большому счету «борщ» у наших предков супом и не являлся. Белорусы чаще употребляли его в виде ферментированного слабоалкогольного напитка, напоминающего пиво. Особенно популярен такой напиток был в летние месяцы. Причем слава о местном слабоалкогольном борще разнеслась в свое время по всей Европе и Англии. Его целебные свойства изучали в работах известные французские, английские, итальянские и немецкие ученые XVI—XVIII веков и даже упоминал в «Большом кулинарном словаре» Александр Дюма (да, тот самый, написавший «Трех мушкетеров»).

Журналисты попросили известного шеф-повара и историка белорусской кулинарии Елену Микульчик отрецензировать эту работу.

– Станислав — большой молодец, он проделал серьезную работу с источниками. Нужно отметить, что в действительности не только борщ, но многие другие современные супы (например те же щи) когда-то были слабоалкогольными напитками. Дело тут не в том, что наши предки очень любили выпить, а в банальной ферментации. В те времена продукты еще не могли хранить долго, были проблемы с чистой водой, люди часто страдали от пищевых отравлений. Поэтому «борщ» был изначально напитком, который употребляли в жару, заменяя им воду. На основе этого напитка также готовили похлебку. И да, в ней содержался алкоголь. Наши предки знали, что 3% спирта дезинфицировали воду – употреблять напитки в таком ферментированном виде было просто безопаснее для здоровья. Этим же объясняется историческая любовь монахов к пиву.

Также нужно отметить (особенно для тех, кто захочет повторить рецепт древнего борща), что наши предки использовали не тот опасный для здоровья и вызывающий ожоги борщевик Сосновского, с которым сейчас борются как с сорняком. Это был борщевик сибирский – он полезен для здоровья и в похлебке напоминал по вкусу грибы. Такая похлебка содержала много витаминов и микроэлементов. Правда, «опасный» и «полезный» борщевики очень похожи, и сейчас их будет довольно трудно различить: нужно растереть листья в плотных перчатках и в темном помещении и прислушаться к запаху. Лучше этого не делать совсем, потому что в ходе таких экспериментов люди все равно умудрялись получать ожоги.

И еще один момент, который нужно понимать: для наших предков алкоголь был лекарством. Спирт раньше называли «жидкой формой философского камня» за свою способность растворять эфирные масла полезных растений. Обычная вода не могла: она гораздо слабее как растворитель. И порой только спирт мог быть полноценной основой для различных лекарственных отваров, спасавших жизни наших предков при заболеваниях и кишечных отравлениях. Так что такие слоабоалкогольные супы и похлебки, по сути, являлись еще и лекарственными средствами, – пояснила Елена.

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