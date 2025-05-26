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Макрон призвал Трампа надавить на Россию санкциями

  • 26.05.2025, 18:15
Макрон призвал Трампа надавить на Россию санкциями

Президент США должен перейти от критики в адрес РФ к действиям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что «гнев» его американского коллеги Дональда Трампа в отношении России «перерастет в действия». Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам, передает BFM TV.

«Я надеюсь, что возмущение, которое он [Трамп] выразил и которое мы разделяем, позволит Соединенным Штатам вместе с европейцами пригрозить совершенно другим и гораздо более масштабным пакетом санкций, который позволит нам сдержать Россию и наконец положить конец конфликту», — сказал Макрон.

Речь идет о реакции Трампа на российские удары по объектам в Украине, в том числе с использованием комплекса «Искандер». В ответ на это американский президент заявил, что теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России.

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