Макрон призвал Трампа надавить на Россию санкциями
- 26.05.2025, 18:15
Президент США должен перейти от критики в адрес РФ к действиям.
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что «гнев» его американского коллеги Дональда Трампа в отношении России «перерастет в действия». Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время визита во Вьетнам, передает BFM TV.
«Я надеюсь, что возмущение, которое он [Трамп] выразил и которое мы разделяем, позволит Соединенным Штатам вместе с европейцами пригрозить совершенно другим и гораздо более масштабным пакетом санкций, который позволит нам сдержать Россию и наконец положить конец конфликту», — сказал Макрон.
Речь идет о реакции Трампа на российские удары по объектам в Украине, в том числе с использованием комплекса «Искандер». В ответ на это американский президент заявил, что теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России.