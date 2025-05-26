Звезда мирового футбола Луиш Фигу назвал трех известных футболистов из Беларуси 26.05.2025, 18:25

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Экс-футболист сборной Португалии знает не только Глеба.

Звезда мирового футбола, экс-футболист сборной Португалии, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу в подкасте Betera Show назвал трех известных ему футболистов Беларуси.

Футболист в первую очередь назвал Александра Глеба, вспомнив, что указанный футболист играл за «Арсенал» и «Барселону».

- Пожалуй, он наиболее известен на международном уровне, - высказал мнение Фигу.

Она также вспомнил Сергея Гуренко, выступавшего за ФК «Реал Сарагоса» и выигравшего Кубок Короля в сезоне 2000-2001 года.

- Есть и другие игроки, например, выступавший в «Спортинге», моей родной команде из Португалии, Виталий Кутузов, - отметил футболист.

По словам бывшего футболиста сборной Португалии, в Европе не пристально следят за чемпионатом Беларуси. Он добавил, что информации не так много и «в основном знаешь только тех, кого видишь в сборной».

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