Евросоюз хочет применять санкции против РФ совместно с США 26.05.2025, 18:39

Кая Каллас призвала оказать давление на Москву.

Евросоюз намерен применять санкции в отношении России в согласованном порядке с партнерами, включая США. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, 26 мая. «Мы должны оказать давление на Россию, чтобы и там появилось стремление к миру», - приводят ее слова журналисты.

По словам политика, европейская сторона готова к этому и надеется, что другие международные партнеры последуют ее примеру. Одновременно с этим Каллас назвала «совершенно ужасающими» недавние удары российской армии по Киеву и предположила, что Москва таким образом оказывает давление на Украину.

Днем ранее Кая Каллас также публично призвала усилить давление на Россию. «Совершенные минувшей ночью атаки показывают, что Россия стремится к новым страданиям и уничтожению Украины. Шокирует, когда видишь детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с этими семьями. Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», - написала она в соцсети Х.

Ранее в тот же день ввести новые санкции в отношении России на фоне ее массированных атак по городам Украины призвал Владимир Зеленский. «Каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать», - написал президент страны в Telegram.

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