МАРТ нашел нарушения в 100% проверенных магазинов «Корона» в Беларуси 2 26.05.2025, 18:44

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Что не так с крупной торговой сетью.

МАРТ нашел нарушения в 100% проверенных магазинов «Корона» в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Сообщается, что, согласно ранее опубликованному Плану на первое полугодие 2025 года, проводится выборочная проверка ООО «Табак-Инвест» (сеть магазинов «Корона», а также загородный клуб «Робинсон»).

Согласно данным торгового реестра, в Беларуси названным ООО было открыто более 130 торговых объектов и более 80 объектов общепита. В МАРТ сообщили: проведенная выборочная проверка в ряде городов и районов (называются Гродно, Минск, Брест, Гомель, Витебск, Минский район) показала, что в 100% объектов допускались нарушения законодательства.

Сообщается, что в том числе в трех объектах филиала «Робинсон клуб» была запрещена продажа товаров с истекшими сроками годности: зеленый чай стоимостью более 470 рублей за кило в россыпь, вино виноградное зарубежного производства стоимостью 140 рублей за бутылку, а также мясные полуфабрикаты и сок.

В пресс-службе добавили, что без документов, которые удостоверяют качество и безопасность, без товарных ярлыков или листков-вкладышей были обнаружены сиропы в ассортименте. Их стоимость составляла около 100 рублей за бутылку. Кроме того, с нарушениями условий хранения было найдено вино виноградное зарубежного производства стоимость 140 рублей за бутылку, ликер иностранного производства за 240 рублей за бутылку. В МАРТ подчеркнули, что продажа указанной продукции была запрещена.

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